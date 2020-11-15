نائب: مطالب الحكومة في قانون الاقتراض لم تكن مبررة ومخاوف لاستغلالها للمشاريع الانتخابية

2020/11/15 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن تحالف عراقيون اسعد ياسين، ان مطالب الحكومة بالحصول على اكثر من 40 تريليون عبر قانون الاقتراض لم تكن مبررة، لافتا الى ان هناك مخاوف من استخدام هذا المال في المشاريع الانتخابية.

وقال ياسين لـ /المعلومة/، ان “البرلمان لم يقبل بما طالبت به الحكومة من أموال والتي بلغت 41 تريليون دينار، حيث وجد ان هناك مبالغة كبيرة وغير مبررة”.

وأضاف ان “المبلغ المذكور قد يستخدم للمشاريع الانتخابية، حيث لايمكن القبول بهكذا اقتراض يكبل البلد لسنوات طويلة ويرهن مقدراته”.

وبين ان “تصريحات الحكومة كانت متناقضة بشأن تأمين الرواتب، رغم تأكيدها على تأمين الرواتب لنهاية العام الجاري، الامر الذي يطرح تساؤلات كثيرة بشأن عودة الحكومة للاقتراض وأسباب ذهابها بهذا الاتجاه”.



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