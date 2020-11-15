السيكولوجيا ذات الحدين ( الجريمة والعقاب ) فيودور دوستويفسكي - عصام عابدين

2020/11/15 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_عابدين الجريمة والعقاب كعنوان لرواية دوستويفسكي.



هو عنوان لا مفر من تحليله في مستهل مناقشتنا للرواية, والعنوان مُكوّن من كلمتان يُقنبان وراءهما بداية ونهاية الرواية وما بينهم من جدليات ضمنية جليّة في الأحداث.



فالجريمة هي الفعل الفردي الذي يقترفه أحد أفراد المجتمع مؤثراً على المجتمع ككل.



أما العقاب هو الفعل الجماعي الذي يقترفه المجتمع مؤثراً في أحد الأفراد.



وما بين إرادة الفرد والمجتمع تنشأ مفارقة حاول ا ......





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