إلى ابنتي سيناء في يوم مولدها - نادية خلوف

2020/11/15 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف هل قرأتِ يوماً بعض أشعاري؟كتبتُها على بوابةِ الزّمن بالطّبعِ لا .



لم تقرئي ،لم تصلي البوابةَ بعيدة هي...



على أطرافِ القدر غطّيتُ وجه القصائد بألف شوق.



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وألف أرق يغلُبني الصًمت .



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أكتبكِ على الغسق في هدأةِ اللّيل أصحو أغضّ طرفي عن الحنانِ أخشى أن أحسدّك ينسكب الصبح على وجنتيكأضحك في سرّي أرحل إلى المستقبل ، أكبرُ .



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لا تكبرين ......





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