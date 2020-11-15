في مغزى إعلان الاستقلال - محسن ابو رمضان

2020/11/15 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان يصادف يوم الخامس عشر من نوفمبر ذكرى إعلان استقلال دولة فلسطين.



تم ذلك بناء علي اجتماع المجلس الوطني الذي عقد بالجزائر بالدورة التاسعة عشر.



لم يأت الاعلان بالصدفة او بصورة عفوية او ارتجالية بل جاء نتاجا لمسيرة التطور بالنضال الوطني وبالحركة الوطنية وتحديدا في إطار م.ت.ف.جاء إعلان الاستقلال امتدادا للبرنامج المرحلي الذي تبنتة المنظمة عام 1974والذي تزامن مع الاعتراف بالمنظمة ممثلا شرعيا و ......





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