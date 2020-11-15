هاميلتون ينتقد حلبة تركيا وينطلق من المركز السادس

2020/11/15 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سائق فريق مرسيدس وبطل العالم في الفورمولا 1 لويس هاميلتون إن حلبة تركيا مخيفة ومرعبة، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، وذلك بعد انتهاء التجارب يوم أمس السبت استعدادا لسباق اليوم الأحد.

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