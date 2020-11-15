الفتلاوي: ملف السيادة يحظى بأهمية بالغة والحكومة ملزمة بإخراج القوات الاجنبية

2020/11/15 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان ملف تحقيق السيادة الكاملة يحظى بأهمية بالغة في مجلس النواب، لافتا الى ان هناك إصرار لالزام الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان لاخراج القوات الاجنبية من العراق.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “ملف السيادة العراقية يمثل أولوية بالنسبة لتحالف الفتح وخاصة مايتعلق بالخروج الأميركي من العراق، حيث يحظى بأهمية بالغة داخل البرلمان”.

وأضاف ان “الحكومة ينبغي ان تتفاوض مع الدول الاجنبية لاخراج قواتها من العراق تنفيذا لقرار البرلمان بإخراج جميع القوات من البلاد، وافراغ القواعد العسكرية من وجودها”.

وبين ان “بعض القواعد تم تسليمها الى القوات الأمنية العراقية، وبانتظار حسم امر باقي القواعد من اجل تنفيذ قرار البرلمان وتحقيق السيادة الكاملة للعراق والزام الحكومة بالالتزام بالقرار البرلماني”.



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