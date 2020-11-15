البرلمان يناقش قانون ينتزع الفاو لصالح مجلس الوزراء

2020/11/15 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} ناقش مجلس النواب، مقترح قانون تشكّل بموجبه سلطة تدير منطقة الفاو بجميع منشآتها مرتبطة بمجلس الوزراء، على أن تخصص 5% من عائدات الخدمات المقدمة إلى محافظة البصرة.

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