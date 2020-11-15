2020/11/15 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أفاد تقرير صحفي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في غضون 10 سنوات وفق ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تخطط لحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل في 2030) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تخطط لحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل في 2030) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).