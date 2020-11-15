بالخريطة.. تفاصيل الحالة المطرية الجديدة التي تؤثر على البلاد

2020/11/15 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر توقعات حالة الطقس، إلى ان الحالة الجوية الممطرة الجديدة سيزداد تأثيرها نهار اليوم الأحد، ويوم غد الإثنين، بسبب عبور اخدود جوي ووفرة الرطوبة فوق مناطق البلاد تتشكل على إثرها حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وذكر المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، في منشور على "فيسبوك" أمس السبت، 14 تشرين الثاني 2020، ان "المناطق الشمالية يتوقع فيها هطول أمطار تكون رعدية أحيانا تبدأ مع ساعات صباح اليوم على مناطق متفرقة من جنوب الموصل وتزداد فرص الأمطار خلال يوم غد الإثنين، لتشمل جميع المناطق الشمالية في الموصل ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك"، مبينا ان هناك فرصة لتساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا وإيران.

وأضاف الأسدي، أن المنطقة الغربية تشهد طقسا غائما جزئيا إلى غائم احيانا مع فرص أمطار رعدية متوقعة خصوصا شمال المنطقة الغربية القائم عكاشات وتزداد فرص الأمطار عصر ومساء اليوم لتشمل مناطق واسعة هناك.

وفيما يتعلق بمناطق وسط البلاد، أوضح أن " الطقس سيكون فيها غائما جزئيا وفرص الأمطار واردة صباح الأحد خصوصا بادية النجف ومناطق شمال صلاح الدين وفرصة ضعيفة على النجف والديوانية والكوت خلال عصر ومساء اليوم، اما باقي المناطق الوسطى التي لم تذكر هي خارج توقعات الأمطار وتبقى حسب تطور الحالة المتوقعة .

أما مناطق جنوب البلاد، تكون فيها فرص أمطار رعدية أحيانا تبدأ من بادية المثنى خلال صباح اليوم تتوسع تدريجيا مع ساعات الظهر والعصر لتشمل المثنى وذي قار والبصرة وجنوب ميسان وبشكل أقل في باقي مناطق ميسان.

وأشار إلى ان فرص الأمطار المتوقعة سابقا خفيفة ومتوسطة تكون رعدية أحيانا ولا يستبعد من غزارة في الأمطار على مناطق الشمال، مبينا ان الحالة الجوية الجديدة ستنتهي مساء الاثنين، في كافة المناطق عدا مناطق محدودة من شمال البلاد تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتابع بالقول "سنستقبل منخفضا جويا جديدا واكثر قوة من الجمعة القادمة وبداية الأسبوع المقبل بعد انتهاء الحالة الأولى".

والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة وتكون جنوبية شرقية أحيانا، أما درجات الحرارة فان الأجواء تستمر باردة خلال ساعات المساء والصباح الباكر ومعتدلة خلال ساعات النهار .

ر.إ

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