2020/11/15 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 30 دقیقة

2187 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان موعد صرف رواتب الموظفين لشهرين متتاليين متعلق بإنجاز الدوائر لقوائم موظفيها بأسرع وقت، مؤكدة ان إطلاق الرواتب للشهرين ليس بالضرورة أن يكون بدفعة واحدة لكل الموظفين.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (15 تشرين الثاني 2020) إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه سابقا دوائر المالية والمحاسبة في جميع الوزارات ودوائر الدولة بالمحافظات بالدوام يومي الجمعة والسبت وإعداد القوائم الخاصة بالرواتب لشهري تشرين الأول والثاني"، مؤكدا أن "إطلاق الرواتب للشهرين ليس بالضرورة أن يكون بدفعة واحدة لكل الموظفين".





وأضاف أن "السيولة المالية أصبحت متوفرة بعد إقرار قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب"، مبينا أن "الدوائر التي تنجز القوائم بأسرع وقت، ستصرف لها الرواتب للموظفين لشهرين متتاليين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح جديد من مجلس الوزراء بشأن صرف الرواتب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح جديد من مجلس الوزراء بشأن صرف الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).