53.7 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

2020/11/15 | 09:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم عند 53 مليوناً و693 ألفاً و587 حتى مساء أمس السبت.

كما تسبب مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في وفاة مليون و307 آلاف و501 شخص، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك.

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