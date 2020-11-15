ترامب: “أدلة مقنعة” تثبت تزوير الانتخابات

2020/11/15 | 09:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ثمة أدلة مقنعة تثبت حصول تزوير واسع في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات بينها ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا.

وأضاف ترامب، في تغريدة عبر تويتر في الساعات الأولى من صباح الأحد “هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات”.

وشدد ترامب على أن هذا “التزوير” حصل في “ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى”، مشيراً إلى أن هذا الأمر “غير دستوري”.كما دعا إلى وقف إعادة فرز الأصوات يدويا في ولاية جورجيا قبل التأكد من صحة التوقيعات في بطاقات الاقتراع، وحث عدة مرات عبر حسابه على “عدم تمكين الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين من سرقة الانتخابات”.

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