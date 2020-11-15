2020/11/15 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير متطلبات التخزين الباردة لأول تجربة ناجحة على لقاح محتمل لفيروس كورونا تساؤلات بشأن من يمكنه الحصول عليه إذا حصل على الموافقة، ومتى.

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