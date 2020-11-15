الزراعة: العراق يحتاج الى 14 مليار شجرة لتحقيق الحزام الأخضر- عاجل

2020/11/15 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، الأحد، 15 تشرين الثاني، 2020، حاجة العراق لـ14 مليار شجرة لتحقيق الحزام الاخضر والقضاء على التصحر.

وقال النايف في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "البلاد بحاجة الى نحو 14 مليار شجرة للقضاء على التصحر الذي وصل الى مراحل متقدمة، مقترحة تخصيص الشركات النفطية لنسبة 1 % لتشجير المناطق العاملة فيها لتحقيق جزء من برنامج الاحزمة الخضراء".

واضاف أنه "يمكن تخصيص هذه النسبة عن طريق بند يوضع في جولات التراخيص النفطية لتشجير المنطقة التي تعمل فيها الشركات، لما يمكن ان تضيفه هذه الاشجار من تغيير واقع الاجواء خاصة في تلك المناطق".

وتابع النايف أن "العراق بحاجة الى برنامج وطني لتشجيره بالتعاون بين امانة بغداد، في ما يخص العاصمة، ووزارتي الزراعة والبلديات في ما يخص المحافظات، لجعله بيئة سياحية ممتازة وذا مناخ جيد، فضلا عن تشغيل الايدي العاملة من خلال ذلك".

واشار إلى أن "وزارة الزراعة اطلقت مشروع تجهيز بعض البلديات ومنظمات المجتمع المدني بالشتلات وزرعها عن طريق فرقهم، بعد ان وصل التصحر الى مراحل متقدمة في معظم المناطق"، لافتا إلى أن "حاجة العراق من الاشجار تصل الى 14 مليار شجرة، ومثل هذا الرقم لا يأتي بسهولة، اذ يحتاج الى برنامج حكومي واضح بالتنسيق بين قسم التصحر في الوزارة وامانة بغداد والبلديات وجامعة بغداد".

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