أنريكي يدافع عن إهدار راموس لركلتي جزاء ضد سويسرا

2020/11/15 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

دافع لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، عن لاعبه سيرجيو راموس، عقب إهدار مدافع ريال مدريد لركلتي جزاء ضد سويسرا، ضمن فعاليات دوري أمم أوروبا.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1، ليرفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف ألمانيا صاحبة الصدارة، فيما وصل منتخب سويسرا للنقطة الثالثة في المرتبة الرابعة والأخيرة.

وقال المدرب الإسباني عقب اللقاء: " إهدار راموس ركلتي جزاء اليوم؟ لقد سجل راموس آخر 25 ركلة جزاء سددها، هذه الأشياء يمكن أن تحدث في كرة القدم، ولو حصلنا على ركلة جزاء ثالثة كان راموس سينفذها كذلك".

وتابع:" سيكون من الظلم جداً انتقاد راموس الآن، لا يمكنك أن تحتفل معه عندما سجل 25 ركلة جزاء متتالية ثم تنتقده الآن، هذه مزحة".

وحول اللقاء، قال إنريكي:" لقد أحببت الفريق منذ البداية، إنه يقوم بما نبحث عنه، حيث يضغط ويسيطر على الخصم في جميع أنحاء الملعب، نحن نحترم سويسرا، ولكن النتيجة اليوم ليست عادلة".

وأضاف:" كنا الأفضل في كل شيء، كرة القدم رياضة رائعة، ولكنها غير منصفة في بعض الأحيان، كانت مباراة ممتعة للمشاهد، وأعتقد أن الشوط الأول سيطرنا فيه على الكرة بشكل شبه مطلق، ولكن تلقينا هدفاً بسبب لحظة شرود".

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