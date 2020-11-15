منتخب شباب العراق يعاود لقاء نظيره القطري اليوم في ودية ثانية بالدوحة

2020/11/15 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يعاود منتخب شباب العراق بكرة القدم اليوم الاحد (5 تشرين الثاني 2020)، اللقاء بنظيره القطري بمعسكره المقام في الدوحة تحضيرا للنهائيات الاسيوية في اوزباكستان، بلقاء يجري على ملعب إسباير.

وكان التعادل السلبي قد انهى اللقاء الاول بين الفريقين الخميس الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب اكاديمية أسباير في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام بداية العام المقبل في أوزبكستان.





وأشركَ مدرب منتخبنا الوطني للشباب، قحطان جثير، جميع لاعبي الفريق، وذلك كي يُدخل اللاعبين في اجواء المباريات بعد غياب طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.





ودخلَ منتخب شباب العراق بتشكيلة مؤلفة من نديم نادر لحراسة المرمى، وحسين جاسم وعباس علي وكاردو كامران وزيد تحسين وعبدالله خلف وعلي شوقي وكرار محمد المختار وحسين زياد ورضا فاضل وزين العابدين قحطان، قبل أن يتم الزج باللاعبين عبد الرزاق قاسم وكرار سعد وحسين عبدالله ونهاد محمد وأحمد حسن مكنزي وأمير أحمد وسالم أحمد وعبدالله محمد في شوط المباراة الثاني.

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