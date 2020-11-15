زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل اليابان

2020/11/15 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر سواحل اليابان صباح اليوم الاحد.وذكرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية :" ان الزلزال وقع بعمق 108.7 كيلومترات بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو".وأشارت إلى أنه ,لم يتم الحصول على معلومات بشأن ضحايا محتملين بعد الزلزال ولم ترد معلومات بشأن حجم الدمار الذي تسبب به الزلزال حتى الآن ./انتهى2

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