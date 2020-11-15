تعادل مثير بين اسبانيا وسويسرا..وراموس يهدر ضربتي جزاء

2020/11/15 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تعادل منتخبا سويسرا واسبانيا بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين، في ساحة متأخرة من ليلة امس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.سجل ريمو هدف سويسرا في الدقيقة 26 وتعادل الاسبان عن طريق مورينو في الدقيقة 89.واهدر قلب الدفاع الاسباني راموس ركلتي جزاء خلال المباراة.وانفرد راموس، بالرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي، بمشاركته في مواجهة سويسرا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.وكان مدافع ريال مدريد عادل الرقم الأوروبي المسجل باسم الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية)، بعد مشاركته، الأربعاء، احتياطياً في مباراة ودية لمنتخبه الوطني ضد هولندا (1-1).وبات راموس (34 عاماً) على بعد 8 مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجّل باسم "العميد" المصري المعتزل أحمد حسن صاحب 184 مباراة دولية./انتهى3

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