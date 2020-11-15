اليوم.. بروفة ثانية لليوث الرافدين امام شباب قطر

2020/11/15 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- ميثم الخفاجي

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاحد مباراته الودية الثانية امام نظيره القطري على ملعب اسباير ضمن معسكره المقام حاليا في الدوحة استعدادا لنهائيات آسيا المؤمل اقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

وذكر المنسق الاعلامي لمنتخب الشباب علي اسماعيل في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)،ان " الفريق انهى استعداداته لخوض وديته الثانية امام منتخب قطر الشبابي بحضور جميع اللاعبين"، مضيفا ان" الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب قحطان جثير شدد على اهمية معسكر الدوحة كونه أسهم في الاطلاع على المستويات الحقيقية للاعبين ومدى جاهزيتهم الفنية والبدنية بعد فترة طويلة من التوقف اثر انتشار جائحة كورونا ".

وتابع اسماعيل ان" المنتخب يسعى لتحقيق فوز معنوي قبل اختتام معسكر قطر والعودة إلى بغداد، لاسيما وان المباراة الاولى قد انتهت بالتعادل السلبي" لافتا الى ان " المدرب دون ملاحظاته الفنية وشخص نقاط الضعف والقوة لدى المنافس وسيحاول ان يضع التكتيك المناسب الذي يؤمن له الخروج بنتيجة ايجابية خلال اللقاء المرتقب".

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