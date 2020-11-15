المالية النيابية: لا وجود لإستقطاعات في رواتب الموظفين لعام 2021

2020/11/15 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت اللجنة المالية، عدم وجود اي استقطاع لرواتب الموظفين في موازنة 2021، فيما كشفت عن ارتفاع حجم ديون العراق الخارجية الى 160 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي موحان السعداوي، إن "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار"، وفقاً لصحيفة "الصباح" الرسمية.

وأضاف: "حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً".

وسدد العراق في العام الماضي 2019، قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار. وحذر السعداوي، من "استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل".

عضو اللجنة المالية لفت إلى أن "البرلمان صوّت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام.

وتابع أن "الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج الى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق".

ونوه الى أن "الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80% من تلك الأموال للموازنة التشغيلية و20% للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20% الاستثمارية الى قسمين؛ 50% لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الاقاليم".

السعداوي أوضح أن "موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة".

وبين أن "الورقة البيضاء لم تترجم الى موازنة لترسل الى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية تنتظر ارسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها".

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