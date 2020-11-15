صور: تفجير يستهدف منزل مدير قسم الامتحانات في ذي قار

2020/11/15 | 09:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

تعرض منزل مسؤول في مديرية التربية في محافظة ذي قار، الأحد، إلى هجوم بعبوة ناسفة نفذه مجهولون.



وقال مصدر في الشرطة في حديث لـ"ناس"، اليوم (15 تشرين الثاني 2020)، إن "عبوة ناسفة وضعها مجهولون انفجرت عند منزل مدير قسم الامتحانات في وليد علي غياض تعرض، فجر اليوم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أن "الانفجار أسفر عن أضرار كبيرة في سيارة المسؤول المستهدف، وهي مركبة حكومية كانت مركونة عند باب منزل، في صوب الشامية، فضلا عن أضرار في واجهة المنزل".

وبين، أن "الشرطة توجهت إلى محل الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، ودونت أقوال المدعين بالحق الشخصي".

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