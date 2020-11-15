الحشد الشعبي يعلن اعتقال أكبر شبكة إرهابية في خانقين

2020/11/15 | 09:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاحد، عن اعتقال أكبر شبكة إرهابية في قضاء خانقين بعملية نوعية استباقية.

وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة من (لواء ٢٣ ف ٢) شرعت بعمليات نوعية إستباقية بتفكيك أكبر خلية ارهابية من بقايا فلول داعـ ـش والتي تُحاول إستهداف أمن المواطنين في قضاء خانقين”.

وأضاف، أن “وحداتُنا الاستخبارية والعملياتية نفذت عملية تفكيك شبكة إرهابية مُتهمة بتنفيذ عمليات إرهابية ، والتي كانت تُخطط لشن عملية إرهابية في مناطق قضاء خانقين”، مبينا أنه “تمت مُصادرة عدد من الاسلحة وألاعتدة المُخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة”.

وأوضح الموسوي، أن “هذه العمليات النوعية إنسجامًا مع الأوامر الصادرة من قائد قاطع عمليات ديالى السيد طالب الموسوي لسحق الإرهاب ومُلاحقة بقايا داعـ ـش ومن يدعمُها”.



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