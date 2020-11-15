2020/11/15 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت وزارة الزراعة، الاحد، عن حاجة العراق الى 14 مليار شجرة، فيما اقترحت تخصيص الشركات النفطية لنسبة 1 % لتشجير المناطق العاملة فيها لتحقيق جزء من برنامج الاحزمة الخضراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “يمكن تخصيص هذه النسبة عن طريق بند يوضع في جولات التراخيص النفطية لتشجير المنطقة التي تعمل فيها الشركات، لما يمكن ان تضيفه هذه الاشجار من تغيير واقع الاجواء خاصة في تلك المناطق”.

واضاف النايف، ان “ العراق بحاجة الى برنامج وطني لتشجيره بالتعاون بين امانة بغداد، في ما يخص العاصمة، ووزارتي الزراعة والبلديات في ما يخص المحافظات، لجعله بيئة سياحية ممتازة وذا مناخ جيد، فضلا عن تشغيل الايدي العاملة من خلال ذلك”.

واكد ان “وزارة الزراعة اطلقت مشروع تجهيز بعض البلديات ومنظمات المجتمع المدني بالشتلات وزرعها عن طريق فرقهم، بعد ان وصل التصحر الى مراحل متقدمة في معظم المناطق”، مشيرا إلى أن “حاجة العراق من الاشجار تصل الى 14 مليار شجرة، ومثل هذا الرقم لا يأتي بسهولة، اذ يحتاج الى برنامج حكومي واضح بالتنسيق بين قسم التصحر في الوزارة وامانة بغداد والبلديات وجامعة بغداد”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: العراق بحاجة إلى 14 مليار شجرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: العراق بحاجة إلى 14 مليار شجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).