الزراعة: العراق بحاجة الى 140 مليار شجرة

2020/11/15 | 09:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقترحــــت وزارة الزراعة تخصيص الشــــركات النفطية لنســــبة 1 % لتشــــجير المناطق العاملــــة فيها لتحقيق جزء مــــن برنامج الاحزمة الخضراء.

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