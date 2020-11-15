تفكيك خلية نائمة مؤلفة من 15 ارهابياً في نينوى

2020/11/15 | 09:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فكك جهاز الأمن الوطني خلية نائمة مؤلفة من خمسة عشر ارهابياً في محافظة نينوى..يتبع

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