179.23 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية خلال 6 أشهر

2020/11/15 | 09:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات غير النفطية 179.23 مليار درهم تقريبا، خلال النصف الأول من 2020، وفق أحدث أرقام أصدرها اليوم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

نشاط تجاريتشكل قيمة التجارة غير النفطية المسجلة، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 41% من إجمالي قيمة تجارة الإمارات طيلة عام 2019.تعكس الأرقام استمرار ومواصلة القطاعات الاقتصادية الإماراتية لنشاطها، رغم حالة التباطؤ التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال الأشهر الماضية على مستوى العالم، نتيجة عمليات الإغلاق المؤقت لمواجهة وباء كورونا.أهم الوارداتتصدر الذهب قائمة السلع في تجارة الإمارات غير النفطية، بقيمة بلغت نحو 28.31 مليار دولار تقريبا.تشكل تجارة الذهب 15.7% من إجمالي تجارة الدولة خلال النصف الأول من العام 2020.وأظهرت إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن قيمة ورادات الدولة بلغت -خلال النصف الأول من العام 2020- نحو 103.14 مليارات دولار.ووصلت قيمة الصادرات 31.79 مليار دولار، وإعادة التصدير 44.31 مليار دولار.شركاء استراتيجيونجاءت الصين بالمركز الأول على مستوى أكثر الشركاء التجاريين للإمارات، إذ بلغت قيمة التجارة معها 22.43 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.حلت السعودية في المركز الثاني بقيمة 12.69 مليار دولار، ثم الهند والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا.بلغت قيمة تجارة الدولة مع الدول الخمسة نحو 66.43 مليار دولار.



تشكل ما نسبته 37.1% تقريبا من إجمالي تجارة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري.

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