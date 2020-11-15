طبيب منتخب مصر يكشف اخر مستجدات حالة محمد صلاح

2020/11/15 | 09:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المصري محمد أبو العلا، أن حالة محمد صلاح مستقرة ولا تدعو للقلق وأنه بانتظار المسحة المقبلة للتأكد من شفائه التام من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية، إنه اتفق مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول على استمرار محمد صلاح بالقاهرة للعلاج تحت إشراف منتخب مصر لحين ظهور سلبية العينة من فيروس كورونا.

وأضاف أن منتخب مصر أجرى مسحة كورونا عقب انتهاء مباراة توغو التي انتهت بفوز “الفراعنة” بهدف نظيف، في إستاد القاهرة ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وأوضح أن منتخب مصر سيخضع فور وصوله إلى توغو لمسحة جديدة قبل المباراة، مشدداً على أن المسحة التي تمت مساء السبت، ستظهر نتيجتها صباحاً قبل سفر البعثة لخوض المباراة المقبلة.

وشدد محمد أبو العلا على أن هناك تنسيق تام بين مصر والنادي الإنجليزي لعلاج محمد صلاح، متمنياً له الشفاء في أقرب وقت.

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