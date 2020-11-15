وفد سلة اسود الرافدين يصل تركيا

2020/11/15 | 09:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وصل وفد المنتخب الوطني بكرة السلة، الى تركيا، للدخول في معسكر تدريبي تحضيري للتصفيات الاسيوية.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وفد المنتخب الوطني توجه فجر اليوم الى تركيا للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للتصفيات الاسيوية”.

واوضح ان المعسكر سيستمر مدة 12 يوماً، حيث من المقرر ان يخوض المنتخب مباريات ودية ستكون هي الاولى للمدرب عزيز بكير مع المنتخب”.

يذكر ان العراق سيلاعب البحرين على ملعب الاخير في الـ26 من الشهر الحالي، بينما سيواجه لبنان في الـ29 من الشهر ذاته.



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