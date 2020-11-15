14 مليار شجرة يحتاجها العراق.. الزراعة تقدم مقترحا لمعالجة التصحر في البلاد

2020/11/15 | 09:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اقترحت وزارة الزراعة، الاحد، تخصيص الشركات النفطية نسبة 1% لتشجير المناطق العاملة فيها وتحقيق جزء من برنامج الاحزمة الخضراء، مؤكدة ان العراق بحاجة لزراعة 14 مليار شجرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (15 تشرين الثاني 2020) انه يمكن تخصيص هذه النسبة عن طريق بند يوضع في جولات التراخيص النفطية لتشجير المنطقة التي تعمل فيها الشركات، لما يمكن ان تضيفه هذه الاشجار من تغيير واقع الاجواء خاصة في تلك المناطق.

واضاف ان العراق بحاجة الى برنامج وطني لتشجيره بالتعاون بين امانة بغداد، في ما يخص العاصمة، ووزارتي الزراعة والبلديات في ما يخص المحافظات، لجعله بيئة سياحية ممتازة وذا مناخ جيد، فضلا عن تشغيل الايدي العاملة من خلال ذلك.

واكد ان وزارة الزراعة اطلقت مشروع تجهيز بعض البلديات ومنظمات المجتمع المدني بالشتلات وزرعها عن طريق فرقهم، بعد ان وصل التصحر الى مراحل متقدمة في معظم المناطق.



وتابع ان حاجة العراق من الاشجار تصل الى 14 مليار شجرة، ومثل هذا الرقم لا يأتي بسهولة، اذ يحتاج الى برنامج حكومي واضح بالتنسيق بين قسم التصحر في الوزارة وامانة بغداد والبلديات وجامعة بغداد.

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