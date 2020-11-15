الإعلام العبري: إطلاق صواريخ من غزة صوب جنوب تل أبيب وأسدود

2020/11/15 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

زعمت مصادر عبرية، اليوم الأحد، أن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مغتصبات عسقلان وأسدود وبالماخيم وريشون ليتسيون وغوش دان جنوب تل أبيب.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن صفارات الإنذار دوت في تلك المناطق، فيما تحدث عدد من المستوطنين عن سماع دوي انفجارات بعد رصد إطلاق صواريخ من غزة.

وأكد مراسل القناة أن ستة صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط بعضها في عسقلان و اسدود جنوب تل أبيب .

وأوضح، أن 6 صواريخ أطلقت من غزة ، 2 منهما سقطا في عسقلان، و صاروخ واحد في اسدود، و2 في غوش دان

من جانبه أعلن الناطق بلسان جيش العدو ، عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب مدن وسط وجنوب الكيان ، دون وقوع إصابات.

وأفاد الناطق العسكري بأن صاروخًا أطلق باتجاه منطقة غير مأهولة في أسدود وبالتالي فلم يتم تفعيل صافرات الإنذار، أما الآخر فكان باتجاه السهل الساحلي الجنوبي.

وكانت طائرات العدو الصهيوني شنت، في وقت سابق من فجر اليوم، سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الطائرات المروحية للعدو قصفت نقطة للضبط الميداني بصاروخين في حي النهضة شرق رفح.

كما قصفت الطائرات أرضاً زراعية شرق رفح، واستهدفت مدفعية العدو نقطتين للضبط الميداني في المنطقة.



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