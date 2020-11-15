بعد 8 سنوات من المحادثات.. 15 دولة توقع اتفاق الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة

2020/11/15 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الصين و14 دولة اتفاقا تجاريا آسيويا يؤسس لشراكة اقتصادية إقليمية، ويشكل خطوة للصين نحو تعزيز نفوذها.

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