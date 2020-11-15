التربية: ملتزمون بقرارات خلية الازمة حول العام الدراسي القادم

2020/11/15 | 09:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغد اد اكدت وزارة التربية، التزامها التام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا للصحة والسلامة، فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020 -2021.واضافت “والتي تنص ان يكون دوام التلاميذ والطلبة يوما واحدا في المدارس ، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد)”.وأضافت الوزارة ان “هذا القرار يُطبق على …

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