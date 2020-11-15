المالية النيابية تكشف حجم ديون العراق الخارجية والداخلية.. هذا ما يخص خفض رواتب الموظفين

2020/11/15 | 10:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن موازنة العام المقبل 2021 لا تتضمن خفضا لرواتب الموظفين، فيما كشفت عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق.وقال عضو اللجنة النائب، عبد الهادي السعداوي، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم ان مجموع الديون الداخلية والخارجية للعراق يبلغ أكثر من 160 مليار دولار، مبينا أن الدين الكلي ارتفع بعد إقرار …

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