خبير قانوني : المفوضية قادرة على انهاء استعداداتها لاجراء الانتخابات وفق الموعد المحدد

2020/11/15 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي قدرة مفوضية الانتخابات على انهاء استعداداتها لاجراء الاستحقاق الانتخابي وفق الموعد المحدد.وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان المفوضية لديها الوقت الكافي لانهاء الاستعدادات اللوجستية و اعداد سجل الناخبين ومعلوماتهم البارومترية واعداد قوائم الانتخابات حسب النظام الانتخابي المصوت عليه".واضاف الصوفي :" ان الاجراءات التي تتبعها المفوضية ، من قوائم الناخبين وغيرها ، تعتمد فيها على النظام الانتخابي الذي انتهى منه البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية ".واوضح :" ان المشاركة الواسعة من عدمها تعتمد على امور اخرى يتركز عمل المفوضية فيها على تزويد من يحق له الانتخاب بالبطاقة البارومترية ، التي هي ضمانة اكيدة لنزاهة الاستحقاق الانتخابي وانعكاسه الايجابي على الجميع ".وكان رئيس الجمهورية صادق على قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة في الخامس من شهر تشرين الثاني الحالي والمصوت عليه برلمانيا نهاية الشهر الماضي./انتهى3

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