الامن الوطني يفكك خلية نائمة مؤلفة من خمسة عشر ارهابياً في نينوى

2020/11/15 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة نينوى من تفكيك خلية ارهابية نائمة مؤلفة من خمسة عشر ارهابياً متوزعين في احياء مختلفة من المحافظة.وذكر بيان للجهاز تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان عملية القبض تمت بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية ".واضاف :" تم تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بالتخطيط لشن هجمات تعرضية متفرقة لزعزعة الاستقرار الامني ولاثبات الوجود ، وتمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم "./انتهى3

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