تنفيذ أمر قبض لمدير عام تربية كركوك بتهمة الرشوة

2020/11/15 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطية وفوبيا التوافق

التصويت على قانون الاقتراض يكشف عن واقع يحتاج إلى المراجعات العميقة، في ما يخص الاقتصاد، وكذلك ما يخص السياسة

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