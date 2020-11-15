المالية النيابية: ديوان العراق تجاوزت الـ160 مليار دولار

2020/11/15 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم

الأحد، أن موازنة العام المقبل 2021 لا

تتضمن خفضا لرواتب الموظفين، فيما كشفت

عن حجم الديون الداخلية والخارجية

للعراق.

وقال عضو اللجنة النائب، عبد الهادي

السعداوي

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