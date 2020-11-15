القضاء يرفض تجديد عقد شركات الهاتف النقال

2020/11/15 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلن عضو مجلس النواب النائب محمد اشياع السوداني،الاحد، عن قبول القضاء العراقي الدعوى المقامة حول رفض تجديد عقد شركات الهاتف النقال .

وقال السوداني في تغريدة له على مواقع التواصل واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، ان القضاء العراقي قال قولته اليوم حول قبول الدعوى المقامة لرفض تجديد عقد شركات الهاتف النقال ".

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