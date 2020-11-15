التربية: دوام طلاب المدارس الأهلية والحكومية سيقتصر على يوم واحد

2020/11/15 | 10:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية التزامها بقرارات خلية الأزمة

الترا عراق - فريق التحرير

أكدت وزارة التربية، الأحد، التزامها بقرارات و تعليمات خلية الأزمة حول العام الدراسي الجديد.

وذكرت الوزارة في بيان، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، ، أنّ "هناك التزامًا تامًا بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الأزمة العليا للصحة والسلامة، فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020 -2021".

وأضاف البيان، أنّ التعليمات تنص على السماح للتلاميذ والطلبة بالدوام ليوم واحد في المدارس، على أن تجري عمليات التعليم عن بعد خلال بقية أيام الأسبوع.

وأشار البيان، إلى أن "هذا القرار يُطبق على المدارس الحكومية والأهلية في جميع المحافظات، على العكس ما يُشاع في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي".

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