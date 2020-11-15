بيان من النزاهة: اعتقال مدير عام التربية في محافظة كركوك

2020/11/15 | 10:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على المدير العام لتربية كركوك بتهمة الرشوة.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2020) إن "موضوع التهمة تمثل بإقدام المُتَّهم على أخذ مبالغ ماليَّةٍ مقابل منح أحد المناصب (مسؤول قسم) في المديريَّة؛ وعلى إثر ذلك تمَّ تنفيذ أمر القضاء الصادر بحقه".

وبحسب البيان، "سيق المتهم صحبة المبرزات الجرمية المضبوطة والأوراق التحقيقية الأولية إلى قاضي التحقيق المُختصّ، إذ تمَّ تدوين أقواله قضائياً، وقرَّر القاضي إخلاء سبيله بكفالةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار".

وأشار البيان إلى أن "الهيئة كانت قد أعلنت في الثاني والعشرين من تموز الماضي عن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المدير العامِّ لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة".

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