العبادي والنجيفي يؤكدان ضرورة الإصلاح والتغيير في المؤسسة التشريعية

2020/11/15 | 10:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم تحالف النصر حيدر العبادي وزعيم الجبهة العراقية أسامة النجيفي على ضرورة الإصلاح والتغيير في المؤسسة التشريعية، خلال لقاء جمعهما.وجاء في بيان صادر عن الجبهة أن النجيفي استقبل حيدر العبادي رئيس تحالف النصر، وحضر الاجتماع المعقود بين الطرفين … Readmore

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