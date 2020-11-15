2020/11/15 | 10:42 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مترجم ل7sky

دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن القوات الإيرانية قصفت بالمدفعية الجماعات الكرديه الايرنيه المتواجدة في المنطقة الحدودية شمال غرب ايران بعد يوم من مقتل ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين في المنطقة النائية حيث تلتقي الحدود بين إيران والعراق وتركيا.

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، أن الحرس الثوري قال إن قواته البرية استهدفت مواقع “الجماعات الإرهابية المناوئة للجمهوريه الايرانيه على الجانب الآخر من الحدود الشمالية الغربية لبلدنا” ، مما ألحقت خسائر كبيرة بالارواح .

لقد اصبحت الاشتباكات مع الجماعات الكردية الإيرانية شىء مألوف في المنطقة وتقوم إيران بين الحين والآخر بقصف شمال العراق حيث تقول إن مقاتلي المعارضة يحتمون هناك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تقصف الجماعات الكرديه الايرانيه في منطقة الحدود الشمالية الغربية 7 SKY TV.

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