هزم ترامب واندحرت -جنين-، وعاد موراليس بوليفيا منتصرا بإرادة شعبه - جهاد سليمان

2020/11/15 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_سليمان عضو اللجنة المركزيةللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شهدت السنوات الأربع الماضية، أي منذ فوز "دونالد ترامب" مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية، على منافسته "هيلاري كلينتون"، مرشحة الحزب الديمقراطي، احداث مثيرة وخطيرة ومتعدددة هددت اكثر من منطقة بنشوب حرب.



وقد أعادت احداث السنوات الماضية صياغة المعادلات السياسية على الصعيد الدولي.



فمنذ تاريخ (20 يناير 2017 ......





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