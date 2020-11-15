بين عبدالخالق محجوب وسيد قطب - حسن مدن

2020/11/15 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لم يكن عبدالخالق محجوب، أول أمين عام للحزب الشيوعي السوداني، والزعيم التاريخي لليسار السوداني، الذي أعدمه جعفر النميري هو ونخبة من رفاقه مطالع السبعينات في القرن الماضي، مجرد رجل سياسة وقائد حزبي مرموق، وإنما كان أيضاً كاتباَ ومحللاً ذا بصيرة، تجلت في الكثير من مساهماته الفكرية التي أعادت "دار عزة للنشر والتوزيع" إصدارها في كتيبات.هذه الكتيبات جديرة بالاهتمام، ليس لأنها تُعرفنا بالبروفايل الفك ......





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