جون بولتون يحذر من ان ترامب قد يسبب ضرراً كبيراً للأمن القومي الامريكي

2020/11/15 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أن الأخير قد يسبب “ضررا كبيرا” للأمن القومي، معربا عن مخاوفه من أنه “لن يرحل بهدوء” بعد خسارة الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.وقال بولتون، في لقاء … Readmore

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