رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي بلاسخارت للتباحث حول توفير متطلبات الانتخابات النزيهة وترسيخ سلطة الدولة

2020/11/15 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، توفير متطلبات الانتخابات النزيهة وترسيخ سلطة الدولة.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية :أن برهم صالح استقبل الممثلة الخاصة للأمين … Readmore

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