القضاء يرفض تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال (وثائق)

2020/11/15 | 10:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت رئاسة محكمة استئناف الكرخ، الاحد، قرارا برفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال في العراق.

واظهرت وثائق حصل عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (15 تشرين الثاني 2020)، صدور قرار قضائي من محكمة بداءة الكرخ التابعة لمجلس القضاء الاعلى برفض تجديد عقود تراخيص شركات النقال.

وقال النائب محمد شياع السوداني في تغريدة له على تويتر: "قال القضاء العراقي قولته منتصرا للشعب مؤكدا استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".

من جانبه وصف الخبير الاستراتيجي فاضل ابو رغيف قرار القضاء برفض تجديد تراخيص الهاتف النقال بالقرار الجريء

وقال ابو رغيف في تغريدة على حسابه في تويتر، ان "القضاء العراقي يرد دعوى شركات الهواتف النقال، ويرفض الترخيص والتجديد لهم.

واضاف ان "الموارد ستتاعظم لدخل المواطن العراقي شريطة حسن أستخدامها، العالم استعان بموارد الاتصالات على حساب النفط، نحتاج لخبراء اقتصاد يملكون رؤية التبويب والتصنيف والتوزيع والحساب".

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