نائبة تشيد بابطال القضاء لرخصة الهاتف النقال: انتظروا الجولة القادمة

2020/11/15 | 11:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أشادت عضو مجلس النواب عالية نصيف، الاحد، بقرار القضاء العراقي الخاص بإبطال رخصة الهاتف النقال وانتصار إرادة الشعب العراقي على الانتهازيين والاحتكاريين، مثنية على الدور الذي قام به النائبان محمد شياع وعلاء الربيعي في رفع دعوى مدنية، مؤكدة أن هناك دعوى جزائية رفعتها في القضاء إلى جانب النائبين علاء الربيعي ومحمد الغزي .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “انتصار الدعوى (المدنية) التي رفعها النائبان محمد شياع وعلاء الربيعي سيساعد في انجاح الدعوى (الجزائية) التي رفعناها لثبوت التقصير، وستكون هناك عقوبات جزائية على من وقع على تجديد رخصة الهاتف النقال، إذ سيكون القرار المدني عاملاً مهماً بالدعوى الجزائية”.وأضاف أن “القضاء العراقي قال كلمته وأصدر حكمه العادل، كما أن الأصوات الشريفة ونداءات الناشطين والمثقفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تحقيق هذا الهدف وإيقاف الاستغلال والاحتكار “.وأشارت نصيف الى أن “الجولة القادمة ستكون من خلال انتظار قرار القضاء في الدعوى الجزائية التي سيتكفل بها المحامي الشجاع محمد مجيد الساعدي لتمهيد الطريق نحو إلغاء التراخيص في مجال الاتصالات والطاقة ” ، مشيرة إلى ” أن هذا النصر هو الضربة الثانية بعد ان تم إيقاف سرقات اموال الشعب من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي”.



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