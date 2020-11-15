الخدمات النيابية: 30 مليون دولار شهريا ديون بذمة شركات الهاتف شهريا

2020/11/15 | 11:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، الأحد، أن عائدات شركات الهاتف النقال تبلغ قرابة 30 مليون دولار شهريا كمديونية للحكومة، مطالبا الحكومة باستيفاء ديون تلك الشركات.وقال المعموري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شركات الهاتف النقال أصبحت معضلة وما بذمتها من مديونية لم تسدد منذ عام ٢٠١٥ ولغاية الان للحكومة”، مبينا أن “الحكومة هي من تتحمل المسؤولية وليس مجلس النواب الذي اتخذ دوره القانوني برفض منح شركات الهاتف النقال رخص جديد”.وأضاف أن “الحكومة تقترض من أجل تسديد الرواتب وهناك أموال طائلة تصلل الى المليارات بذمة الشركات”، لافتا الى أن “هناك اكثر من ٣٠ مليون دولار شهريا بذمة الشركات الهاتف يتم سرقتها دون وجه حق”.وكان عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن قبول القضاء العراقي الدعوى ضد شركات الهاتف النقال ورفض التجديد لها.



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