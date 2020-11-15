السعداوي: ديون العراق وصلت الى160 مليار دولار لكن موازنة2021 لا تتضمن خفضا للرواتب

2020/11/15 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق.

وقال السعداوي ان مجموع الديون الداخلية والخارجية للعراق يبلغ أكثر من مئة وستين مليار دولار، منها مئة وستة وثلاثون مليار دولار عبارة عن ديون خارجية مترتبة بذمة العراق ضمن نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الإيرانية، يضاف اليها الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام الفين وأربعة عشر معظمها ديون خارجية، وذات نسبة فوائد عالية جدا، محذرا من استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي والذي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل، في حين أكد السعداوي ان موازنة عام الفين وواحد وعشرين لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة.

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